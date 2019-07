Nachdem es 2018 sehr still um den Bitcoin und all die anderen Kryptowährungen wurde, erleben sie in diesem Jahr ein fulminantes Comeback. So stieg der Bitcoin jüngst auf den höchsten Stand seit eineinhalb Jahren.



Aaron Koenig, Krypto-Experte und Urgestein der deutschen Bitcoin- und Kryptoszene verrät in diesem Interview wo er den Bitcoin in Zukunft sieht. Zudem geht der Experte auf die STO-Markt (Security Token Offering) ein. Haben STOs in seinen Augen eine Zukunft?! Vor kurzem hat zudem Facebook einen Stablecoin angekündigt, einen Coin dessen Wert fest an eine Währung wie den Dollar oder den Euro gebunden ist. Was Aaron König von dieser Kryptowährung namens Libra hält, erfahren Sie hier...