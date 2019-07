Mainz (ots) -



Laura Karasek weiß, was sie will: "Ins Fernsehen". Also bewirbt sich die Rechtsanwältin, kühn und unverblümt wie sie ist, bei ZDFneo. "Lernen Sie mich kennen! Sie werden es nicht bereuen", steht in ihrer E-Mail an den Sender. Da Laura Karasek sehr gut zum experimentierfreudigen Digitalkanal passt, entwickelt ZDFneo gemeinsam mit ihr eine Talkshow: Am Donnerstag, 4. Juli 2019, 22.15 Uhr, startet "Laura Karasek - Zart am Limit". In der ZDFmediathek sind die sechs Ausgaben jeweils donnerstags ab 20.15 Uhr abrufbar.



In der ersten Show talkt Laura Karasek mit Denis Moschitto, Tahnee Schaffarcyk und MC Bogy. Besprochen werden aktuelle gesellschaftliche, (pop)kulturelle, boulevardeske und netzaffine Themen. Laura Karasek sagt, was sie denkt, und spricht auch Unangenehmes offen an. Ihre Gäste lädt sie in den Frankfurter "Le Panther"-Club ein. Dort wird 45 Minuten lang so diskutiert, wie Laura Karasek auch selbst ist: lustig, tiefgründig, frech, unangepasst und irgendwie immer "Zart am Limit".



