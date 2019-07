Die EU erhöht im Streit um ein neues Partnerschaftsabkommen den Druck auf die Schweiz. Die Leidtragenden sind die Anleger, denn ab diesem Montag dürfen an den meisten europäischen Handelsplätzen die Aktien von Schweizer Unternehmen nicht mehr gehandelt werden. Betroffen sind unter anderem die Aktien von Nestlé, Novartis und Roche (DER AKTIONÄR berichtete: Nestlé, Novartis und Co am Pranger - so können Anleger jetzt noch handeln). In der Schweiz ist auch die Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech ...

