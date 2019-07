Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Puma SE vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Auf dem hohen Bewertungsniveau müsse der Sportwarenkonzern beständiges Umsatzwachstum und Margensteigerungen liefern, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher gebe es mit Blick auf die Quartalszahlen ende Juli einige Risiken. So könnte das Umsatzwachstum auf Basis konstanter Wechselkurse im Vergleich zum ersten Quartal etwas nachgelassen haben./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-07-01/14:55

ISIN: DE0006969603