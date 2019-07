Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach einem Treffen mit Managern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1630 Pence belassen. Neben der Diskussion um Aids-Medikamente sei es bei den Gesprächen um das neue Gemeinschaftsunternehmen mit Pfizer bei rezeptfreien Arzneien gegangen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Centrum und Advil bekomme der Konzern nun zwei neue kraftvolle Marken, womit das Geschäft in China erstarken dürfte. Das US-Geschäft mit frei verkäuflichen Mitteln bleibe jedoch herausfordernd./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 15:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-07-01/14:58

ISIN: GB0009252882