Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Deutsche Bank von 6,00 auf 5,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Umsetzung ihrer Pläne werde die Bank wohl rund 5 Milliarden Euro frisches Kapital benötigen, schrieb Analyst Andrew Stimpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen kappte der Experte wegen erneut gesunkener Zinserwartungen./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 00:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-07-01/15:09

ISIN: DE0005140008