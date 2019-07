English:

The general management for the Frankfurter Wertpapier Boerse decided to cancel in the ISIN CH0132594711 (LMI) all trades from to day ex officio.



As the Swiss stock exchange equivalence has not been extended by the EU Commission, and Switzerland has implemented its announced countermeasures, Swiss equities may no longer be traded in the European Union. The Frankfurt Stock Exchange is therefore obliged to suspend trading in the relevant securities. We are therewith complying with legal requirements.



Deutsch:

Die Geschaeftsfuehrung der Frankfurter Wertpapierboerse hat entschieden, dass alle heutigen Geschaefte in der ISIN CH0132594711 (LMI) von Amts wegen aufgehoben werden.



Da die Schweizer Boersenaequivalenz durch die EU-Kommission nicht verlaengert wurde und die Schweiz ihre angekuendigten Gegenmassnahmen umgesetzt hat, duerfen Schweizer Beteiligungspapiere nicht mehr in der Europaeischen Union gehandelt werden. Die Frankfurter Wertpapierboerse ist daher verpflichtet, den Handel mit den betreffenden Wertpapieren auszusetzen. Wir halten uns damit an gesetzliche Vorgaben.