Die Staatsgalerie Stuttgart ist das vierte Museum, mit dem das ZDF für das ZDFkultur-Projekt "Geheimnis der Bilder" kooperiert. Ausgewählte Werke sind ab sofort unter geheim-nisderbilder.zdf.de zu sehen. Was steckt hinter einzelnen Bildaspekten, welcher Zusammen-hang besteht zwischen Kunstwerk, Entstehungszeit und Künstler? Die User können sich in dem interaktiven Online-Tool in die einzelnen Werke hineinklicken und Spannendes zu deren Hintergründen erfahren.



Die Staatsgalerie Stuttgart gehört mit ihrem reichen Bestand an Meisterwerken vom 14. Jahrhundert bis in die Gegenwart zu den beliebtesten Museen Deutschlands. Die Klassische Moderne mit Werken aus den Jahren von 1900 bis 1980 ist einer ihrer Sammlungsschwer-punkte. Für das Projekt "Geheimnis der Bilder" gehen unter anderem Werke von Rembrandt ("Paulus im Gefängnis"), Paul Klee ("Dogmatische Komposition"), Amedeo Modigliani ("Lie-gender Frauenakt auf weißem Kissen um 1917"), Pierre Bonnard ("Die Familie Terrasse") und Paul Gauguin online, letzterer mit einem Jugendbildnis seiner Mutter, das sich an seinen auf Tahiti gemalten Werken orientiert.



Das interaktive Kunst-Tool "Geheimnis der Bilder" von ZDFkultur macht Werksammlungen von Kooperationspartnern einer breiten Öffentlichkeit medial zugänglich. Das Angebot kann auf allen Endgeräten mobil genutzt werden. Die ersten vier Museen, die ausgewählte Werke ihrer Sammlungen im Tool präsentieren, sind das Städel Museum Frankfurt, die Staatlichen Museen Schwerin, die Hamburger Kunsthalle und die Staatsgalerie Stuttgart. Alle zwei Mo-nate kommt eine Zusammenstellung von zirka 15 Bildern eines weiteren Partners hinzu. Perspektivisch sollen Museen aller 16 Bundesländer in "Geheimnis der Bilder" vertreten sein.



Das "Geheimnis der Bilder" ist Teil des neuen digitalen Kulturraums des ZDF. Unter zdfkul-tur.de macht das ZDF Kulturinhalte zugänglich, fördert das Verständnis für Kunst und Kultur und ist selbst als Kulturproduzent tätig. Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen.



