Bei Fuchs Petrolub überwiegen laut der Privatbank Berenberg die langfristigen Perspektiven und die günstige Bewertung die derzeitigen Schwierigkeiten. Deshalb stufte Analyst Sebastian Bray die Aktie des Schmierstoffherstellers in einer am Montag vorliegenden Studie hoch und rät nun zum Kauf. Das Kursziel hob er von 40 auf 41 Euro an und liegt damit mehr als 16 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau.

Die Anleger seien auf die aktuellen Probleme fixiert, merkte der Experte an. Die Führung habe das Wachstum der Autoindustrie überschätzt und dürfte demnächst die dritte Gewinnwarnung binnen eines Jahres ausgeben. Doch das sollte den Markt nicht mehr überraschen und zudem den Tiefpunkt der Geschäftsentwicklung markieren.

Von hier aus traut Bray Fuchs eine deutliche Erholung zu. In den kommenden drei Jahren sollten sich die derzeit rekordhohen Investitionen in einem steigenden Geschäftsvolumen niederschlagen. Selbst bei einem anhaltenden Druck auf die Margen dürfte sich der freie Barmittelzufluss stark genug entwickeln, um dem Unternehmen dauerhaft die Ausschüttung von Sonderdividenden zu ermöglichen.

Mit diesen könnte die erzielbare Gesamtrendite der Aktie auf rund fünf Prozent steigen, so Bray weiter. Entsprechend positiv ist er für die Kursentwicklung gestimmt. Diese hinke dem europäischen Chemiesektor seit Jahresbeginn um über 15 Prozent hinterher. Daraus resultiere für die Anleger die Chance, günstig an eines der renditeträchtigsten Wertpapiere in diesem Bereich zu kommen.

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./gl/kro/he

