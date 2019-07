Köln (ots) - Vom Malocher-Land zum Medienstandort: Die 90er waren für Nordrhein-Westfalen ein Jahrzehnt großer Veränderungen, die das Land bis heute prägen. Der WDR widmet jedem Jahr eine eigene, neue Dokumentation - ab 9. August jeweils freitags um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen und jederzeit in der WDR-Mediathek (www.mediathek.wdr.de). Das Filmteam hat monatelang öffentliche und private Archive im ganzen Land nach Geschichten und Material durchsucht und ist auf zum Teil unveröffentlichte Filmaufnahmen gestoßen.



Prominente Sprecher Paten und Sprecher der 90er-Filme sind zehn prominente Persönlichkeiten aus NRW, die jeweils die Geschichte eines Jahres erzählen, zu dem sie eine besondere Beziehung haben. Damit wird die Reihe "Unser Land in den 90ern" auch zu einer persönlichen und unterhaltsamen Zeitreise zurück in ein turbulentes Jahrzehnt. Die prominenten Sprecherinnen und Sprecher sind: Hugo Egon Balder (1990), Michael Kessler (1991), Reinhold Beckmann (1992), Esther Schweins (1993), Thorsten Schorn (1994), Christian Wunderlich (1995), Manes Meckenstock (1996), Sabine Heinrich (1997), Mariele Millowitsch (1998) und Cordula Stratmann (1999). Den Auftakt macht am 9. August Hugo Egon Balder mit 1990, dem Jahr, in dem er mit der Kult-Sendung "Tutti Frutti" seinen Durchbruch feierte.



Große, kleine und bewegende Geschichten In den 90ern gab es die ersten überdimensionierten Mobiltelefone und mit 1LIVE und Viva, beide in Köln gegründet, erste Radio- und TV-Sender für die Jugend. NRW putzte sich raus und machte sich fit fÜr den Weg ins 21. Jahrhundert. Die Filme sind weit mehr als eine Chronologie der Ereignisse. Worüber diskutierten die Menschen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 1990, 1995 oder 1999? Welche Fernsehsendungen schauten sie? Was fand abseits der Metropolen im Bergischen Land, in der Eifel oder in Ostwestfalen statt? Was bewegte die Politik, gegen was liefen die Menschen Sturm? Welche kleinen und großen Dramen schafften es in die Schlagzeilen?



Menschen, für die das jeweilige Jahr zu einem Meilenstein in ihrem Leben wurde, erzählen bewegende Geschichten - darunter auch Prominente wie der Fußballweltmeister von 1990, 1. FC Köln-Spieler Pierre Littbarski, der Viva-Moderator der ersten Stunde Nilz Bokelberg, die Grünen-Politikerin Bärbel Höhn, der Eurovision-Star Guildo Horn und viele mehr.



"Unser Land in den 90ern" ist eine Produktion von BROADVIEW TV im Auftrag des WDR (Redaktion: Thomas Kamp, Adrian Lehnigk, Monika Pohl, Barbara Schmitz / Projektleitung: Christiane Hinz)



Die einzelnen Folgen und Sendedaten im WDR Fernsehen im Überblick:



09.08.2019 Wir sind Weltmeister - 1990 (Hugo Egon Balder) 16.08.2019 Hollywood in NRW - 1991 (Michael Kessler) 23.08.2019 Das Land bebt - 1992 (Reinhold Beckmann) 30.08.2019 Am Limit - 1993 (Esther Schweins) 06.09.2019 Auf dem Gipfel - 1994 (Thorsten Schorn) 13.09.2019 Liebe und andere Katastrophen - 1995 (Christian Wunderlich) 20.09.2019 Zwischen Triumph und Trauer - 1996 (Manes Meckenstock) 27.09.2019 Griff nach den Sternen - 1997 (Sabine Heinrich) 04.10.2019 Mit Nussecken zum ESC - 1998 (Mariele Millowitsch) 11.10.2019 Countdown ins neue Jahrtausend - 1999 (Cordula Stratmann)



Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Stefanie Schneck / Kathrin Hof WDR Kommunikation Telefon 0221 220 7125 stefanie.schneck@wdr.de / kathrin.hof@wdr.de