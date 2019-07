Die Aktie von Fresenius kommt wieder in Fahrt. Der Wert gewinnt zum Wochenstart am heutigen Montag 3,5 Prozent auf 49,35 Euro. Damit ist die Aktie hinter Infineon, die 4,8 Prozent zulegen kann, der zweitstärkste Wert des Tages im DAX. Auf Platz drei und vier folgen ThyssenKrupp und Wirecard mit je plus 2,7 Prozent. Dann folgt bereits die Fresenius-Tochter Fresenius Medical Care, die 2,2 Prozent hinzugewinnt.Zuletzt zeigten sich auch die Analysten wieder etwas optimistischer, was die weitere Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...