DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 12/29 XS0835891838 02.07.2019 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/21 XS0982711987 02.07.2019 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/27 US71647NAS80 02.07.2019 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 12/29 XS0835891838 02.07.2019 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/21 XS0982711987 02.07.2019 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/27 US71647NAS80 02.07.2019 HZE/EOT