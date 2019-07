Wien (www.fondscheck.de) - Die Privatbank M.M.Warburg hat von der Nord/LB die restlichen Anteile an der Warburg Invest Holding übernommen und ist somit deren alleiniger Eigentümer, so die Experten von "FONDS professionell".Das Institut vereine damit die Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Hamburg mit der ehemaligen Nord/LB Asset Management aus Hannover unter dem Dach der Warburg Invest Holding. Dies habe die Hamburger Privatbank mitgeteilt. ...

