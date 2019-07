Krefeld (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief": Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe. Die geplante Übernahme von Innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY), die wichtigste Weichenstellung in der E.ON-Strategie, komme langsam in die entscheidende Phase. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...