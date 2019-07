Exakt zwei Monate ist Beyond Meat jetzt an der Börse. Die Performance seitdem: +560 Prozent. Dass die Aktie völlig überteuert ist, ficht die Anleger kein bisschen an. Jeder Dip wird von Unerschrockenen zum Einstieg genutzt. Wie gut die Performance wirklich ist, zeigt der Vergleich mit Giganten wie Amazon oder Facebook.Beyond Meat ist siedend heiß. Viel heißer, als es die Tech-Superstars Amazon, Facebook und Alphabet nach dem IPO waren. Amazon ging im Mai 1997 an die Börse. Es dauerte über ein Jahr, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...