Das Thermo Scientific HAAKE Viscotester 3 Rotationsviskosimeter kann entweder als batteriebetriebenes Handgerät verwendet oder für den Dauerbetrieb im Labor eingesetzt warden.



Karlsruhe, Germany (ots/PRNewswire) - Qualitätsmanager und Laborpersonal, die eine effiziente, genaue und konsistente Viskositätsmessung von Lebensmittel, Farben, Lacken, pharmazeutischen Produkten und vielen anderen Arten von Proben benötigen, können nun ein tragbares Viskosimeter verwenden, das einfach im Labor- oder für den Einsatz vor Ort angepasst werden kann.



Das Thermo Scientific HAAKE Viscotester 3 Rotationsviskosimeter ist ein tragbares Modell in der etablierten Linie der HAAKE Viskosimeter. Es enthält neue Funktionen für eine einfache Bedienung, darunter ein verbessertes Design, Einstellungen, die für einzelne Benutzer angepasst werden können und ein Display mit integrierter Bedienerführung. Das HAAKE Viscotester 3 Rotationsviskosimeter verfügt über ein Design, das automatisch eine korrekte Ausrichtung im Stativ oder im Handbetrieb für Bediener sicherstellt.



Ferner ist es auch das erste Viskosimeter mit "Select Assist" Funktionalität mit farbcodierten Geometrien. Dies beinhaltet Messrotoren mit farbigen Ringen und eine korrespondierende Anzeige im Farbdisplay zur Unterstützung der richtigen Rotorauswahl und Reduzierung von Anwenderfehler.



"Unsere Kunden benötigen die Flexibilität, ihr Instrument zur Probe zu bringen, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen", sagte Birgit Schroeder, Senior Manager, Marketing und Business Development, Material- und Structural Analysis bei Thermo Fisher Scientific. "Das HAAKE Viscotester 3 Rotationsviskosimeter erleichtert es unseren Kunden, reproduzierbare und genaue Ergebnisse zu generieren und somit Fehler bei der Qualitätskontrolle zu vermeiden."



Das HAAKE Viscotester 3 Rotationsviskosimeter wurde entwickelt, um konsistente Viskositätsmessungen zu ermöglichen. Die "Memory Assist" Funktionalität erlaubt es, einen Referenzwert im Gerät zu speichern, bis ein anderer Referenzwert eingestellt wird.



Das Viskosimeter wird sowohl mit wiederaufladbaren Batterien als auch mit einem Netzkabel geliefert, um Betriebsausfälle zwischen den Messeinsätzen zu minimieren. Das neue Viskosimeter ist ferner mit früheren HAAKE Viscotester Modellen kompatibel, um einen zuverlässigen Vergleich zwischen älteren und neuen Messergebnissen zu gewährleisten.



Über Thermo Fisher Scientific



Thermo Fisher Scientific Inc. ist der weltweit führende Partner für die Wissenschaft mit einem Umsatz von mehr als 24 Mrd. USD und 70.000 Mitarbeitern weltweit. Unsere Mission ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Wir helfen unseren Kunden dabei, die Life-Science-Forschung voranzutreiben, komplexe analytische Probleme zu lösen, die Patientendiagnostik zu verbessern, Medikamente auf den Markt zu bringen und die Produktivität der Labore zu steigern. Mit unseren Hauptmarken - Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific und Unity Lab Services - liefern wir eine einzigartige Kombination aus innovativen Technologien, Anwenderfreundlichkeit beim Einkauf und umfangreichen Serviceleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thermofisher.com.



