Kauflaune bei Jinko Solar: Jinko-Aktien (WKN: A0Q87R) werden heute um 5,30% höher bei 22,84 US-Dollar gehandelt. Bei dem Papier stellt sich nach der Zahlenvorlage gesteigertes Anlegerinteresse ein. Unser Top-Favorit aus dem Solarbereich erlebt einen strahlenden Sommer.

Außerdem verkündet Jinko Solar heute, dass die weltgrößte Solaranlage in Abu Dhabi mit einer Spitzenleistung von 1.177 MWp (Megawatt Peak) den kommerziellen Betrieb planmäßig aufgenommen hat. Jinko hatte das Prestigeprojekt gemeinsam mit der japanischen Marubeni Corp. und Emirates Water and Electricity Company errichtet. Das knapp 800 Millionen Euro teure Wüstenprojekt löst die bislang größte Solarfarm der Welt in der Provinz Qinghai (China) ab.

