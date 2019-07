5G-Innovation vor und hinter den Kulissen; Digital Leaders diskutieren in Shanghai über die digitale Zukunft; RefundMe ist Gewinner der 4YFN Shanghai Awards 2019

Die GSMA berichtete heute, dass mehr als 75.000 Einzelbesucher1 aus über 100 Ländern und Regionen an der MWC19 Shanghai vom 26. bis 28. Juni in Shanghai teilgenommen haben. Darunter waren 7.000 Verbraucher, die die von China Mobile Migu organisierten "Global 5G Immersion Experience Exhibition" besuchten. An der dreitägigen Veranstaltung nahmen Führungskräfte der größten und einflussreichsten Organisationen aus dem gesamten mobilen Ökosystem sowie Unternehmen aus den unterschiedlichsten vertikalen Branchen teil. Auf der MWC19 Shanghai, stellten in sieben Hallen rund 500 Aussteller aus, fast die Hälfte davon aus dem Ausland. Das Konferenzprogramm zog über 4.000 Teilnehmer an, wobei mehr als 55 Prozent der Delegierten in leitenden Positionen tätig sind, darunter mehr als 350 CEOs. Außerdem waren über 1.100 internationale und chinesische Medien- und Branchenanalysten auf der MWC19 Shanghai zugegen, um über die vielen auf der Messe vorgestellten Branchenentwicklungen zu berichten.

"Unter dem Motto ‚Intelligent Connectivity' stand 5G bei der MWC19 Shanghai im Mittelpunkt mit 5G-fähigen Handys, neuen Produkten und Dienstleistungen und 5G-Demos in jeder Halle für die Teilnehmer war es sehr spannend, bei so vielen interaktiven 5G-Erlebnissen dabei zu sein", sagte John Hoffman, CEO, GSMA Ltd. "Heute feiern wir eine weitere sehr erfolgreiche MWC19 Shanghai, die Vertreter aus dem gesamten globalen mobilen Ökosystem versammelt hat. Unsere Branche macht weiterhin große Fortschritte beim Thema 5G und die MWC Shanghai präsentierte einmal mehr die besten und einflussreichsten Elemente unserer vernetzten Welt."

Die MWC19 Shanghai wurde am Mittwoch, dem 26. Juni, offiziell mit einer Zeremonie eröffnet, an der unter anderem Vertreter der Cyberspace Administration of China, des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie, der lokalen Regierungsbehörden von Shanghai und der Stadtverwaltung des Pudong New District teilnahmen.

MWC19 Shanghai Conference: "Intelligent Connectivity"

An den drei Veranstaltungstagen skizzierte das Konferenzprogramm von MWC19 Shanghai die leistungsstarke Kombination aus flexiblen, schnellen 5G-Netzwerken, dem Internet of Things (IoT), künstlicher Intelligenz (KI) und Big Data und markierte damit den Beginn einer neuen Ära, die durch stark kontextualisierte und personalisierte Erfahrungen definiert ist, die nach Belieben angeboten werden jederzeit und an jedem Ort. Hauptredner vertraten Organisationen und Unternehmen wie: Adriel, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Huawei, JPMorgan Chase, Qualcomm, Reliance Jio, Telenor Pakistan, YOFC und ZTE.

Teilnehmer erlebten die Leistungsfähigkeit von 5G

Die Teilnehmer erlebten in allen sieben Messehallen der MWC19 Shanghai, unterstützt von den chinesischen Mobilfunkbetreibern und ihren Partnern, vollumfängliche 5G-Services. Dies ermöglichte es den Ausstellern, 5G-fähige Demonstrationen und Aktivitäten auf der Veranstaltung durchzuführen, wie zum Beispiel:

Eine 5G-basierte telechirurgische Operation wurde über eine 5G-Verbindung durchgeführt, die von AIS, China Mobile und Mediapro unterstützt wurde. Dr. Antonio de Lacy, Leiter der Magen-Darm-Chirurgie am Hospital Clínic in Barcelona und Mitbegründer von AIS Channel führte die Operation mit voller Zustimmung des Patienten vom Veranstaltungsort aus im Operationssaal im Shanghai East Hospital durch;

China Mobile, "Diamond Partner" der Veranstaltung, demonstrierte eine Reihe von interaktiven 5G-Erlebnissen in den Messehallen und stellte allen Teilnehmern der Veranstaltung eine Ultra-HD 5G-Verbindung zur Verfügung mit Inhalten aus den Bereichen Sport, darstellende Kunst und Kultur.

Ericsson als "Connectivity Event Theme Sponsor" stellte seine Erkenntnisse darüber, wie ein reibungsloser Übergang zu 5G geplant und durchgeführt werden kann, vor.

Highlights der Partnerprogramme, die einen Blick in die Zukunft von 5G gewährten, waren unter anderem:

Bei der Vorstellung von 5G+ von China Mobile schloss sich die GSMA Regierungsvertretern, internationalen Industriepartnern und wichtigen Ökosystemakteuren an, als China Mobile seine interessanten Pläne für alle 340+ Städte in China skizzierte, die im nächsten Jahr durch das 5G-Netzwerk des Unternehmens abgedeckt werden sollen;

das China Unicom International Partners Meeting '5G Empowering Intelligent Connectivity', bei dem Möglichkeiten, Trends und bewährte Verfahren in der Telekommunikationsbranche diskutiert wurden; und

Empowering Intelligent Connectivity', bei dem Möglichkeiten, Trends und bewährte Verfahren in der Telekommunikationsbranche diskutiert wurden; und "5G+X, Beyond Connectivity" von GTI Summit, in dem die industrielle Reife von 5G diskutiert und untersucht wurde, wie neue Unternehmen, die durch 5G ermöglicht werden, die Gesellschaft in Zukunft verändern werden.

Branchenführer kommen auf der MWC19 Shanghai zusammen

Die GSMA hat über ihr neu eingeführtes Digital Leaders Programme visionäre Führungskräfte aus dem gesamten Ökosystem versammelt, die bei der Konzeption und Umsetzung der digitalen Transformation ihrer Unternehmen an vorderster Front ihrer Branche stehen. Unternehmen wie ABB China, CBC Capital, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Haier, Huawei, JP Morgan Chase, Neusoft Hanfeng, Nokia Shanghai Bell, Qualcomm China, S.F. Holdings, Synchronoss und ZTE diskutierten Herausforderungen, zukünftige Geschäftsmöglichkeiten und innovative Lösungen, die gemeinsam eine nachhaltige digitale Zukunft ermöglichen.

Das Programm zur Beschleunigung der künstlichen Intelligenz brachte Interessenvertreter wie politische Entscheidungsträger, Branchenführer, KI-Spezialisten, Wissenschaftler und Start-ups zusammen, um über die Formulierung wichtiger Richtlinien zu diskutieren und zu diskutieren, wie neue Innovationen gefördert werden können und wie KI in der digitalen Wirtschaft eingesetzt werden kann. Darüber hinaus arbeitete die GSMA mit INSEAD, einer der weltweit führenden Graduate Business Schools, zusammen, um den Teilnehmern das erste Masterclass-Programm am MWC19 Shanghai anzubieten, das Hindernisse für Veränderungen und deren Überwindung identifizierte und untersuchte.

Innovative Start-ups mit Unternehmergeist im Rahmen von 4YFN vorgestellt

Bei 4 Years from Now (4YFN), einer der einflussreichsten Start-up-Veranstaltungsplattformen der Welt, drehte sich alles um die Verbindung und den Aufbau des Start-up-Ökosystems. In diesem Jahr stellte die GSMA die Discovery Area mit ihrem Investor Club vor, in dem Start-ups durch Meetups und Networking-Aktivitäten mit Investoren zusammenkommen. Mehr als 100 Investoren nahmen an der Veranstaltung teil, darunter Unternehmen wie Cathay Innovation, China Mobile Fund und Shenzhen Valley Ventures. Connected China, ein spezieller IoT-Demobereich, stellte einige der innovativen Fortschritte beim IoT in der Region vor. Während der Hauptkonferenz diskutierten Experten die Schlüsselthemen von Start-ups und des Technologiesektors und präsentierten auf der Ausstellungsfläche ihre bahnbrechenden Technologien.

Auch der Gewinner der 4YFN Shanghai Awards 2019 wurde während eines Live-Pitch-Prozesses vor einer Expertenjury bekannt gegeben: RefundMe, ein Anbieter von Lösungen für die sofortige Mehrwertsteuer-Rückerstattung.

The Future of Mobile die Zukunft des Mobilfunks

Die Veranstaltung zeigte die Technologien, Produkte und Dienstleistungen, die die Zukunft des Mobilfunks prägen. Mit sieben Hallen umfasste das MWC19 Shanghai fast 100.000 Quadratmeter Ausstellungs-, Gastronomie- und Konferenzfläche fast eine Verdreifachung seit Beginn der Veranstaltung im Jahr 2012. Unter den Unternehmen, die ihre Innovationen präsentierten, waren AsiaInfo, China Information Communication Technology Group (CICT), China Mobile, China Telecom, China Unicom, Ericsson, F1 Esports, Huawei, Intracom Telecom, Korea Information and Communication Technology Association (KICTA), Lenovo, New H3C Technologies, Nokia Shanghai Bell, Oppo, Qualcomm, Samsung LSI, vivo, Whale Cloud, YOFC und ZTE.

GSMA Innovation City

Ein beliebtes Ziel für die Teilnehmer der MWC19 Shanghai war die GSMA Innovation City, wo sie einen Mix aus 5G, IoT, KI und Big Data erleben und sehen konnten, wie sich diese Technologien bereits heute positiv auf das Leben von Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt auswirken. Die Besucher hatten die Gelegenheit, eine Reihe von praktischen Demonstrationen zu erleben, die veranschaulichten, wie sich mobile Geräte auf nahezu jeden Aspekt des Lebens auswirken, in Sektoren wie Verkehr, Gesundheit, Landwirtschaft, Industrie, Haushalt und Einzelhandel. Führende Marken wie BICS, China Mobile Migu, G7 Networks, Huawei, myFC, Singtel und Shanghai Ratta Smart Technology nahmen an der Innovation City teil, ebenso wie wichtige GSMA-Programme wie Future Networks, Identity und Internet of Things.

Women4Tech: "Gender Gap" verringern, Vielfalt fördern

Auch im Rahmen der MWC19 Shanghai engagierte sich die GSMA wieder dafür, die Zahl der Frauen auf der Veranstaltung zu erhöhen; über 20 Prozent der Hauptredner bei Women4Tech und überwältigende 77 Prozent aller Redner im gesamten Women4Tech-Konferenzprogramm waren Frauen alle auf Director-, Vice President-Ebene oder C-Level-Führungskräfte. Das Women4Tech-Programm kehrte mit einem erweiterten Angebot an Aktivitäten und Veranstaltungen nach Shanghai zurück, um die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Mobilfunkindustrie anzugehen und zu verringern. Ericsson war Headline Sponsor des Women4Tech Summit und auf der Veranstaltung sprachen Führungskräfte von JPMorgan Chase Asia, KDDI, Lenovo, LinkedIn China, Mastercard, UNICEF und der University of Hong Kong.

"Im Namen der GSMA möchte ich allen unseren Teilnehmern, Ausstellern, Sponsoren und Partnern danken, die sich zusammengetan haben, um die MWC19 Shanghai zu einem so großen Erfolg werden zu lassen", fügte Hoffman hinzu. "Wir danken auch der Regierung Chinas und der Stadt Shanghai und freuen uns darauf, im nächsten Jahr wieder nach Shanghai zu kommen."

Nachrichten, Veranstaltungsvideos und Keynote-Präsentationen der MWC19 Shanghai finden Sie auf Mobile World Live unter www.mobileworldlive.com/mwc19-shanghai/.

Die MWC20 Shanghai findet vom 30. Juni bis 2. Juli 2020 statt.

