Altdorf (awp) - Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom DH könnte an der ägyptischen Destination Taba Heights auf der Sinai-Halbinsel schon bald mehr deutsche Urlauber begrüssen. Wie das Unternehmen des Investors Samih Sawiris und seiner Familie am Montag mitteilte, habe das Auswärtige Amt in Berlin die Reisebeschränkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...