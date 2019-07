HONGKONG (dpa-AFX) - Nach der Besetzung des Hongkonger Parlaments durch Demonstranten hat die Polizei die Räumung des Regierungsgebäudes eingeleitet. Mit Schutzschilden, Schlagstöcken, und Gummigeschossen ausgerüstete Beamte positionierten sich in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) vor den Eingängen. Auch begann die Polizei dabei, Protestler mit Pfefferspray von umliegenden Straßen zu vertreiben. Bei Massenprotesten in Hongkong hatte zuvor eine Gruppe von Demonstranten das Parlament der Stadt, den Legislativrat, gestürmt. Hunderte besetzten am Abend das Gebäude, nachdem sie eine Glasfront und Teile eines Zauns zerstört hatten./jpt/DP/fba

AXC0227 2019-07-01/18:55