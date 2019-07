NFON AG: NFON AG schafft weiteren Handlungsspielraum für M&A-Aktivitäten DGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalerhöhung NFON AG: NFON AG schafft weiteren Handlungsspielraum für M&A-Aktivitäten 01.07.2019 / 19:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News NFON AG schafft weiteren Handlungsspielraum für M&A-Aktivitäten - NFON AG beschließt Ausgabe einer Optionsanleihe an Active Ownership Fund, Luxemburg - Anleihe beläuft sich auf 5 Mio. Euro mit einem Optionsschein, der zum Bezug von 964.015 neuen Aktien zu 11,00 Euro je Aktie berechtigt - Zusätzliche Finanzmittel von insgesamt 15,6 Mio. Euro im Falle der Optionsausübung stärken kurzfristige Handlungsfähigkeit München, 1. Juli 2019 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), schafft sich weiteren Handlungsspielraum für M&A-Aktivitäten zur Sicherung von Marktanteilen auf dem europäischen Wachstumsmarkt für Cloud-Telefonie. Hierzu hat die Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen Tage beschlossen, an die Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, Luxemburg, (AOC) im Rahmen einer Privatplatzierung eine Optionsanleihe im Nennbetrag von 5.000.000 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben. Für eine Laufzeit bis einschließlich 2. Januar 2020 wird die Anleihe mit 6,00 % p.a. verzinst. Die Anleihe wird zusammen mit einem Optionsschein ausgegeben, der die AOC zum Bezug von 964.015 Inhaber-Stammaktien aus bedingtem Kapital der NFON AG mit einem Anteil des auf jede Aktie entfallenden Grundkapitals von 1,00 Euro je Aktie berechtigt. Der Ausübungspreis beläuft sich auf 11,00 Euro je Aktie. Im Falle einer vollständigen Optionsausübung wird der NFON AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital ein Emissionserlös von rund 10,6 Mio. Euro zufließen. Hans Szymanski, CEO & CFO der NFON AG: "Der europäische Markt für Cloud-Telefonie ist hoch fragmentiert. Hier bieten sich für uns ganz klar sehr attraktive Chancen. Ein wichtiger Bestandteil unserer Wachstumsstrategie sind daher gezielte Unternehmenskäufe. Wir haben eine gut gefüllte Long- und Short-List an möglichen Akquisitionszielen. Allerdings haben auch finanzstarke Investoren und Unternehmen die Attraktivität des Marktes für sich entdeckt und erhöhen ihre Akquisitionstätigkeiten. Gerade in dieser Situation sind Schnelligkeit und Flexibilität ganz wesentliche Faktoren für die erfolgreiche Durchführung einer Akquisition. Durch den Einstieg der AOC als Investor und Partner stärken wir in diesem Sinne unsere Handlungsfähigkeit deutlich." Florian Schuhbauer, Gründungspartner von AOC, sagt: "NFON ist in dem stark wachsenden Segment Cloud-Telefonie hervorragend positioniert und hat großes Potenzial, als Plattform zur Konsolidierung des Marktes beizutragen. Als Value Investor passt das Unternehmen damit hervorragend in unseren Investmentfokus und wir freuen uns darauf, das Management langfristig zu unterstützen." Kontakt Investor Relations NFON AG Sabina Prüser Head of Investor Relations +49 89 45300 134 sabina.prueser@nfon.com Medienkontakte NFON AG Thorsten Wehner Vice President Public Relations +49 89 45300 121 thorsten.wehner@nfon.com Über die NFON AG Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 30.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich Cloud-Kommunikation. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir es Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation. 