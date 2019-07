Altenheim Expo: Auf dem Strategiekongress der Pflegebranche in Berlin wurde die INP Holding AG als Investor des Jahres 2019 ausgezeichnet. Anleger können aktuell in einen Sozialimmobilienfonds von INP investieren.Am 25. Juni 2019 war es wieder soweit: Im Berliner Hotel Estrel fand die Altenheim Expo statt, der Strategiekongress für Betreiber, Planer und Investoren aus dem Pflegesektor. Auch diesmal fand ein reger Austausch zwischen den unterschiedlichen Gestaltern der Branche statt. Es referierten Menschen aus der Politik, der Wirtschaft und aus Interessenverbänden. Der Kongress wurde mit einem vielfältigen Angebot an Dienstleistern und Experten rund um die Themen "Planen-Investieren-Bauen-Modernisieren-Ausstatten" begleitet. Ein Höhepunkt war die Verleihung des "Altenheim Expo Awards".

Den vollständigen Artikel lesen ...