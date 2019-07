München, Deutschland (ots) -



Am Wochenende hat Oliver Kalkofe höchstpersönlich eine exklusive Preview aus der kommenden Sommerstaffel der Kultmarke "SchleFaZ - die schlechtesten Filme aller Zeiten" im FILMFESTIVAL DER LIEBE am Münchner Kulturstrand präsentiert.



Das Anti-Meisterwerk PLAN 9 - Aus dem Weltall (1959) hat die Lachmuskeln aller anwesenden SchleFaZ-Fans gehörig strapaziert.



Aber auch alle SchleFaZianer, die es nicht nach München geschafft haben, dürfen sich bald auf den Start der SchleFaZ-Sommerstaffel am 23. August auf TELE 5 freuen.



