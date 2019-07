Berlin (ots) - Berlins Fachkräfte-Engpass ist dramatisch: 141.000 Spezialisten fehlen Unternehmen in der deutschen Hauptstadt derzeit, hat die Industrie- und Handelskammer berechnet. Glaubt man Prognosen von Wirtschaftsverbänden, dürfte die Zahl in den kommenden Jahren weiter steigen, vor allem, weil in vielen Firmen altgediente Mitarbeiter in den Ruhestand gehen.



Das intensivere Werben um inländischen Nachwuchs wird nicht ausreichen, um die Fachkräftelücke irgendwann zu schließen. Berlin braucht - wie auch die anderen deutschen Bundesländer - die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland.



Nun bleibt das Ganze an den Firmen hängen. Für große Konzerne ist das Werben um neue Mitarbeiter in fernen Ländern dabei weniger ein Problem. Kleine und mittlere Unternehmen, die in Berlin einen Großteil der Wirtschaft ausmachen, dürfte das hingegen kaum gelingen.



