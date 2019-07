Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Chongqing TV hat am 24. Juni einen Videoclip mit dem Titel "Open Liangjiang, the City of the Future" in einem Angebot, die Kultur- und Tourismusressourcen in der Liangjiang New Area vorzustellen. In Kombination mit kulturellen und historischen Geschichten und Bildern wundervoller Landschaften beginnt das TV-Programm mit "Nostalgia" und erzählt die Geschichte von der Öffnung des Inlands, seiner Reform und Innovationen, seinen Bemühungen auf globaler Ebene tätig zu werden und sich in der Liangjiang New Area intelligent einzusetzen.



"Meine Nostalgie war eine kleine Briefmarke, die meine Mutter und mich verband." Hierbei handelt es sich um ein Zitat aus einem Gedicht des berühmten Dichters Yu Guangzhong, der während des chinesischen Widerstandskriegs gegen die japanische Invasion 7 Jahre lang in eine Schule in einem Ort namens Yuelai in der Chongqing Liangjiang New Area gegangen war. Im Jahr 1971 verwandelte Yu seine Sehnsucht nach seinem Heimatland in Nostalgia, ein Gedicht, das auf beiden Seiten der Meerenge von Taiwan bekannt ist und Chinesen auf der ganzen Welt tief berührt.



Die Kampagne ist Teil von Chongqings Plan, ein internationales Touristenziel zu Schaffen, indem die Geschichten Chinas erzählt werden. Durch die Transformation des Diskurses werden die lokalen, kulturellen Tourismusressourcen und Entwicklungsstrategien auf eloquente Weise erzählt, die schnell zu einem berühmten Thema geworden ist.



Als eine der am meisten Aufmerksamkeit errgendendsten Regionen Chongqings und sogar Chinas, ist die Chongqing Liangjiang New Area eine neue Region auf nationaler Ebene, bei der es sich sowohl um eine moderne Stadt, als auch um einen berühmten Szene-Spot handelt. Duan Chenggang, ein leitender Lokalbeamter, der sich um die Verwaltungsführung der neuen Region kümmert, war am Dreh, der Synchronisation und am Storytelling des Programms beteiligt. Er interagierte mit lokalen smarten



Projekten wie führerlosen Autos, Gesichtserkennung und Dienstleistungsrobotern und förderte die neue Region in einem 120m hohen Riesenrad im Happy Valley von Chongqing. Der kurze Videoclip ging online viral und entflammte den Enthusiasmus von Investoren für die Region. Die Region wurde in den internationalen Mittelpunkt gerückt und die Zahl der "Likes" lag bei über einer Million, während der Clip einen Tag nach seiner Veröffentlichung bereits ein Publikum von 20 Millionen Menschen erreicht hatte.



Chongqing veröffentlichte am 25. März eine halbjährige Kultur-Tour-Förderungskampagne um lokale Beamte zu ermutigen, die lokale Kultur und Szenerie vorzustellen, mit dem Bestreben, die historischen und kulturellen Ressourcen der Stadt und ihre Philosophien zu entdecken und ihre wundervolle Landschaft und reiche Kultur zu präsentieren.



Daten von mobilen Plattformen wie Douyin zeigten, dass sich die Aufmerksamkeit, die Chongqing online erhält, im Jahresvergleich um das Fünffache angestiegen ist, was zu Aufrufen im zweistelligen Millionenbereich führte.



Die Chongqing Liangjiang New Area hat sich als Fokusregion für internationale Investoren mit großer Geschwindigkeit entwickelt und hat seit ihrer Gründung im Jahr 2010 1,4 Billionen Yuan an Investitionsgeldern angezogen. Der Kulturtourismus ist als wichtiger Sektor in den vergangenen Jahren schnell gewachsen. Das Happy Valley, das im vergangenen Jahr eröffnet wurde, hat bisher mehr als 2 Millionen Touristen angezogen, während die Liangjiang Movie City innerhalb von zwei Jahren von 10 Millionen Touristen besucht und zu einem berühmten inländischen Szene-Ort geworden ist. Die Chongqing Liangjiang New Area verzeichnete 32,42 Millionen Touristenbesuche, wobei der Jahresumsatz der Tourismusbranche im vergangenen Jahr bei 44,857 Milliarden Yuan betrug.



