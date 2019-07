Nach der Mai-Korrektur übernahmen im Juni die Bullen wieder die Kontrolle und führten die Apple-Aktie zur Monatsmitte bis knapp an die 200,00-US-Dollar-Marke heran. In der zweiten Juni-Hälfte schwenkte der Kurs knapp unterhalb der runden Marke in eine Seitwärtsphase ein. Nun könnte jedoch der Ausbruch nach oben gelingen. Zum Auftakt in die neue Woche legt die Aktie an der Technologiebörse bis in die Abendstunden 1,7 Prozent zu und notiert aktuell bei 201,30 US-Dollar. Das Chartbild ist ohnehin bullisch ... (Alexander Hirschler)

