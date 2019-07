Die Grünen-Fraktion im Europaparlament stellt Ska Keller als Präsidentschaftskandidatin für das Europaparlament auf. Die Abstimmung erfolgt am Mittwoch.

Die deutsche Grünen-Politikerin Ska Keller will Präsidentin des Europaparlaments werden. Die Europäischen Grünen würden die 37-Jährige für die Wahl am Mittwoch vorschlagen, hieß es in einer Mitteilung vom Montagabend. "Ich möchte das Europäische Parlament demokratischer, offener und transparenter machen", sagte Keller.

Das neu gewählte Parlament kommt an diesem Dienstag erstmals in Straßburg zusammen. Am Mittwoch soll dann ein Nachfolger ...

