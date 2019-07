Das Unternehmen gründet den HCL Software-Geschäftsbereich für den Betrieb der Enterprise Software-Angebote

HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat heute den offiziellen Abschluss der bereits angekündigten Übernahme ausgewählter IBM-Produkte für Sicherheits-, Marketing-, Handels- und digitaler Lösungen Ende Juni 2019 bestätigt. Als Teil des Transaktionsabschlusses übernimmt HCL die volle Verantwortung für Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Marketing, Lieferung und Support für AppScan, BigFix, Commerce, Connections, Digital Experience (Portal und Content Manager), Notes Domino und Unica.

HCL führt weiterhin offiziell HCL Software ein, eine neue Abteilung, die dieses Unternehmenssoftware-Produktgeschäft betreiben und die Kundennachfrage erfüllen wird. Als Geschäftsbereich von "Products and Platforms" (Mode 3) hat HCL Software mehr als 340 Partner-Releases und mehr als 90 HCL-Releases erfolgreich ausgeliefert, darunter beliebte Produkte wie Informix 14.10, Domino 10, Workload Automation 9.5. Die Abteilung strebt eine Neugestaltung des Unternehmenssoftware-Geschäfts an, das sich auf Innovationen und Spitzenleistung für den Kundenerfolg konzentriert.

"Wir freuen uns auf die nächste Phase des HCL Software-Geschäftsbereichs und sind zuversichtlich, dass diese Produkte einen guten Wachstumskurs sehen werden. Dies wird unterstützt durch unser Engagement, in Produktinnovationen zu investieren, gepaart mit unserer starken Kundenorientierung und agilen Produktentwicklung", so C. Vijayakumar, Präsident und CEO, HCL Technologies. "Darüber hinaus sehen wir ein enormes Potenzial, durch die Kombination dieser Produkte mit unseren traditionellen IT- und Next-Gen-Services überzeugende "As-a-Service"-Angebote zu schaffen."

"Unsere Mission ist es, unseren Kunden zu helfen, mit ihren IT-Investitionen durch unermüdliche Innovationen unserer Produkte erfolgreich zu sein", so Darren Oberst, stellvertretender Unternehmensleiter und Leiter von HCL Software. "Wir sind bei unseren Produkt-Roadmaps, der Kundenansprache, transparenten Entwicklungsprozessen, Hochgeschwindigkeits-Releases und beratenden Vertriebsteams hochgradig kundenorientiert. Unsere Kunden werden die tatsächlich Begünstigten sein und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen. Wir sind ebenso erfreut, die IBM-Mitarbeiter willkommen zu heißen, die sich HCL Technologies anschließen."

HCL begrüßt und ermutigt Kunden, sich auf www.hcltechsw.com/welcome zu registrieren, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Eine Registrierung ist erforderlich, um Zugang zu Kundendienstleistungen zu erhalten, einschließlich des Support-Portals, des E-Commerce-Verkaufsportals für Softwaretransaktionen sowie des Zugangs zu Software-Downloads und Lizenzinformationen. Kunden können für Fragen und Hilfestellung auch eine E-Mail an software-info@hcl.com senden.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das globalen Firmen dabei hilft, ihr Geschäft durch eine Transformation mit digitalen Technologien umzugestalten und zu verwandeln. HCL ist in 44 Ländern tätig und erzielt für das Geschäftsjahr zum 31. März 2019 einen konsolidierten Umsatz von 8,6 Milliarden US-Dollar. HCL konzentriert sich auf die Bereitstellung eines integrierten Dienstleistungsportfolios, das durch seine Wachstumsstrategie "Modus 1-2-3" unterstrichen wird. Modus 1 umfasst die zentralen Dienstleistungen in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, BPO sowie Technik und F&E-Dienste und nutzt DRYiCE Autonomics, um die Geschäfts- und IT-Landschaft der Kunden zu verwandeln und sie "schlank" und "agil" zu machen. Modus 2 konzentriert sich auf erlebnis- und ergebnisorientierte integrierte Angebote von Digital Analytics, IoT WoRKS, Cloud Native Services und Cybersecurity GRC Services, um die Geschäftsergebnisse zu steigern und die Digitalisierung der Unternehmen zu ermöglichen. Die Strategie von Modus 3 basiert auf Ökosystemen und erzeugt innovative IP-Partnerschaften zum Geschäftsaufbau mit Produkten und Plattformen.

HCL nutzt sein globales Netzwerk an integrierten Co-Innovations-Laboren und seine globalen Bereitstellungsfähigkeiten, um ganzheitliche Multi-Service-Leistungen in wichtigen vertikalen Branchen bereitzustellen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Medien, Verlagswesen, Unterhaltung, Einzelhandel und Verbrauchsgüter, Life Sciences und Gesundheitswesen, Öl und Gas, Energie und Versorgung, Tourismus, Transport und Logistik sowie Behörden. Mit 137.965 Fachleuten aus unterschiedlichen Ländern konzentriert sich HCL auf die Schaffung eines echten Mehrwerts für die Kunden, indem HCL "Beziehungen über den Vertrag hinaus" vertieft. Weitere Informationen finden Sie unter www.hcltech.com.

