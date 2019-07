"Nordwest-Zeitung" zur Schrumpfkur bei der Deutschen Bank:

"Die Börse kann zuweilen ein zynischer Ort sein: Kaum werden Gerüchte bekannt, dass die Deutsche Bank bis zu 20 000 Stellen streichen will, steigt der seit Monaten schwächelnde Aktienkurs kräftig an. Man kann den Kurssprung aber auch anders interpretieren, als Signal einer Zeitenwende. Endlich geht die lange ohne klare Strategie dahinschlingernde Bank den Umbau an. Einschnitte soll es vor allem in der einstigen Gewinnmaschine, dem Investmentbanking, geben, das zuletzt jedoch weniger durch gute Geschäfte denn durch Skandale und Milliardenstrafen für Schlagzeilen sorgte. Mit den harten Einschnitten gerade in dieser Sparte dürfte sich die Deutsche Bank auch endgültig von dem Anspruch verabschieden, in der globalen Topliga der Investmentbanken mitzumischen."/yyzz/DP/he

