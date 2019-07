Auf Abfindungen müssen Angestellte häufig viel Steuern zahlen. Das lässt sich ändern - etwa mit Zusatzbeiträgen für die Rente.

Das Thema Abfindung hat für viele Angestellte etwas Geheimnisvolles. Die Gründe sind simpel: Meist kassieren sie eine Abfindung allenfalls ein Mal im Leben. Die meisten kennen sich mit dem Thema deshalb nicht aus. Frühere Kollegen, die vielleicht schon eine Abfindung erhalten haben, sind aus dem Unternehmen ausgeschieden und beispielsweise nicht mehr greifbar. Außerdem sprechen viele über Geld nicht, vor allem nicht über große Summen. Informationen sind also Mangelware. Unter Zeitdruck müssen Betroffene sich dann informieren, oft in einer emotional aufwühlenden Situation. Etwa weil es um einen erzwungenen Jobausstieg geht.

Das Risiko, Fehler zu machen, ist dann groß. Denn so attraktiv eine hohe Abfindung auf den ersten Blick erscheinen mag, so schnell kann sich ihre Höhe relativieren: Weil der Gehaltsverlust und möglicherweise Renteneinbußen gegengerechnet werden müssen, wenn nicht sofort ein Anschlussjob gefunden wird. Weil das Finanzamt die Hand aufhält und einen größeren Anteil der Abfindung einfordert.

Dabei kann gerade die Steuer auf Abfindungen mit etwas Strategie gesenkt werden - und das ist oft sehr lohnend. Normalerweise greift bei Abfindungen die sogenannte Fünftelregel. Das heißt konkret: Weil die Abfindung nicht als Einkommen nur eines einzigen Jahres gesehen wird, sondern einen Gegenwert für mehrere Jahre darstellen soll (eine "Zusammenballung"), soll der Effekt des sprunghaft steigenden Einkommens im Jahr mit Abfindung begrenzt werden. Um die fällige Steuer zu berechnen, wird diese daher erst auf das Einkommen ohne Abfindung berechnet. Dann wird die Steuer auf die Summe aus Einkommen und einem Fünftel der Abfindung berechnet. Die Differenz zwischen beiden Berechnungen wird nun mit dem Faktor 5 multipliziert und von der Abfindung abgezogen.

Abgemilderte Steuer auf Abfindungen

Klingt kompliziert, bietet aber Vorteile. Denn der Steuersatz auf jeden zusätzlichen Einkommens-Euro legt mit steigendem Einkommen sonst stark zu. Und dieser Effekt wird abgemildert. So müsste ein alleinstehender Angestellter mit 56.000 Euro Jahresbrutto knapp 16.900 Euro an Steuern zahlen. Würde ein Angestellter hingegen 36.000 Euro Bruttoeinkommen und 20.000 Euro Abfindung erhalten - in Summe also ebenfalls 56.000 Euro - fielen nur rund 16.100 Euro Steuern an, etwa 800 Euro weniger. Krankenkassenbeiträge und andere Sozialabgaben fallen auf Abfindungen nie an, sofern die Abfindung bei Vertragsende als Ersatz für künftigen Lohn durch den Arbeitsplatzverlust gezahlt wird. Haben Angestellte also die Wahl, etwas länger mit ihrem Bruttogehalt beschäftigt zu werden oder alternativ eine höhere Abfindung zu kassieren, würde sich rein finanziell - nur mit Blick auf die fällige Steuer und die Sozialabgaben - eher die höhere Abfindung rechnen, weil der Steuersatz meist etwas niedriger ist und kein Krankenkassenbeitrag anfällt.

Trotz Fünftelregel ist die Steuer oft hoch. Schnell werden 30 Prozent und mehr fällig. Bei größeren Abfindungen, in vielleicht fünf- oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...