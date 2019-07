Von Michael Tobin

NEW YORK (Dow Jones)--Schwächere Erdgaspreise und geringere Margen aus dem Chemiegeschäft werden im zweiten Quartal 2019 das Ergebnis des US-Mineralölkonzerns Exxon Mobil belasten. In einer Eingabe an die US-Börsenaufsicht SEC erklärten die Texaner, dass der Gewinn in den Bereichen Öl- und Gasexploration sowie Raffinierung in dem Quartal per Ende Juni wahrscheinlich unter dem des Vorjahresquartals liegen dürfte. Im zweiten Quartal des Vorjahres berichtete Exxon einen Gewinn von 4 Milliarden US-Dollar.

Exxon erwartet für sein Upstream-Segment einen Gewinn zwischen 2,4 und 3,1 Milliarden Dollar nach 3,04 Milliarden Dollar im zweiten Quartal 2018 und 2,9 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2019. Die Quartalsergebnisse hätten zwar von höheren Ölpreisen profitiert, aber die sinkenden Erdgaspreise und Wartungskosten sowie eine schwächere Gasnachfrage würden belasten, erklärten die Texaner am Montagabend weiter.

Für den Bereich Downstream sieht Exxon einen Gewinn von 100 bis 700 Millionen Dollar nach 724 Millionen Dollar im Vorjahr. Im Erstquartal 2019 wies die Sparte einen Verlust von 300 Millionen Dollar aus. Aus dem Chemiegeschäft sieht Exxon einen Gewinn zwischen Breakeven und plus 300 Millionen Dollar nach 890 Millionen Dollar im zweiten Quartal des Vorjahres. Im ersten Quartal diesen Jahres wies Exxon im Chemiegeschäft einen Gewinn von 500 Millionen Dollar aus.

Analysten rechnen nach dem Factset-Konsens für das zweite Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von 93 Cent. Bereinigt wird ein Gewinn je Anteilsschein von 89 Cent erwartet. Den Konzernumsatz sehen die Analysten bei 65,7 Milliarden Dollar. Exxon wird am 2. August über die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal berichten.

