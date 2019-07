Vor vier Wochen hatten mehrere Analystenwarnungen und eine eigene Gewinnwarnung eines der großen Chiphersteller, Broadcomm, alle Chipaktien in den Keller gerissen. Allesamt steigen nun wie Phoenix aus der Asche. Teilweise mit neuen Jahreshöchstkursen und Tagesgewinnen von 5 bis 6 %. Wer in Infineon investierte, machte bereits mehr als 20 % gut. Das Ganze geht uns zu weit und wer bei Tiefstkursen kaufte, worüber wir an dieser Stelle schrieben, denkt daran, Gewinne mitzunehmen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info