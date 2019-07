The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A28KX7 OESTERREICH 19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2TSEM3 PCC SE ITV.19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKU7 DZ BANK CLN E.9721 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0SX4 DZ BANK IS.C198 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB4196 LDSBK.SAAR OPF A419 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013430840 GROUPE VYV UMG 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013432069 AXA HOME L. 19/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA IT0005378036 MEDIOBANCA 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2020580945 INTECONSAIRL 19/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2020581752 INTECONSAIRL 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2020663055 MITSUBISHI 19/24 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS2021499871 DEKA OPF MTN A148 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2022315274 F.ABU.DA.BK.19/24 FLR MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS2023306140 VW BANK GMBH MTN 19/22 BD00 BON EUR N

CA R7X2 XFRA CA5625684025 MANDALAY RES CORP. NEW EQ00 EQU EUR N

CA G5Z3 XFRA CA64065J3047 NEOVASC INC. EQ00 EQU EUR N

CA 9AA XFRA GB00BKDRYJ47 AIRTEL AFRICA PLC DL -,50 EQ00 EQU EUR N

CA GFG XFRA LU2010095458 GLOBAL FASHION GRP EO-,01 EQ00 EQU EUR Y

CA 471A XFRA US0021202025 ATYR PHARMA INC. DL -,001 EQ01 EQU EUR N

CA 2CL XFRA US10806X1028 BRIDGEBIO PHARMA DL-,001 EQ01 EQU EUR N