The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 2P1A XFRA BE0002202688 GREENYARD 13-19 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0031847566 LUZERNER KT.BK 07-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1K0D37 DZ HYP IS.R.220 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UA71 DZ BANK IS.A773 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0K1S5 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB5DV4 LB.HESS.THR.CARRARA07B/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DW2 LB.HESS.THR.CARRARA07C/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DX0 LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DY8 LB.HESS.THR.CARRARA07E/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4JA5 HCOB SZ V 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6KJ9 HCOB ZS 5 17/19 BD00 BON EUR N

CA HCA5 XFRA US404121AC95 HCA INC. 11/20 BD01 BON USD N

CA DCJA XFRA USU2339CCG16 DAIMLER FIN.N.A.16/19REGS BD01 BON USD N

CA 0MFA XFRA XS0800825845 MAF GLOB.SEC. 12/19 BD01 BON USD N

CA HCA2 XFRA US404119BP36 HCA INC. 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US404121AE51 HCA INC. 2022 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1435770232 KOREA DEV.BK 16/19 MTN BD02 BON BRL N

CA REPD XFRA ES06735169E5 REPSOL S.A. INH. -ANR- EQ00 EQU EUR N