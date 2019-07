FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4ZU9 HCOB SOMMERMZ15/20 0.000 %

OXNY XFRA DE0005117592 ADVANTAGE KONSERVATIV 0.170 EUR

XFRA DE000HLB1EP3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/14 0.001 %

WA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.071 EUR

HWHG XFRA US87656Y4061 TATA STEEL GDR REGS IR 10 0.164 EUR

TWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.203 EUR

RTL XFRA US7785291078 ROSTELECOM ADR/6 RL-,0025 0.205 EUR

GLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.115 EUR

CTP2 XFRA US20030N1019 COMCAST CORP. A DL-,01 0.185 EUR

BCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.159 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR

MRO XFRA US0373763087 MOSENERGO ADR/50 RL 1 0.110 EUR

LYV XFRA SE0000825820 LUNDIN PETROLEUM SK-,01 0.326 EUR

4SK XFRA HK3808041546 SINOTRUK HONG KONG 0.072 EUR

HIUC XFRA HK0000055878 CN TAIPING INS.HLD.(BL200 0.011 EUR

OR8 XFRA FR0000050809 SOPRA STERIA GRP INH.EO 1 1.850 EUR

3IC XFRA FR0000035081 ICADE S.A. 2.300 EUR

I43 XFRA FR0000033904 JACQUET METAL SERV. O.N. 0.700 EUR

41L XFRA ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUT. 0.080 EUR

X2S XFRA CNE100000FN7 SINOPHARM GRP CO.LTD.YC 1 0.076 EUR

C6T XFRA CNE1000002H1 CHINA CONSTR. BANK H YC 1 0.039 EUR

LELA XFRA CH0022427626 LEM HLDG SA NA SF-,50 37.717 EUR

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR

HC7B XFRA BMG423131256 HAIER ELECTRON.GRP CONS. 0.043 EUR

XFRA XS0648867975 GOLDM.S.GRP 11/21 MTN 0.000 %

6HT XFRA CNE1000019K9 HAITONG SECURITIES H YC 1 0.019 EUR

39A XFRA ES0105022000 APPLUS SERVICES SA EO-,10 0.150 EUR

PK3 XFRA PLPKPCR00011 PKP CARGO S.A. A,B ZY 50 0.353 EUR

5UI XFRA US91359V1070 UNIV.INS.HLD DL-,01 0.141 EUR

HT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.273 EUR

ZMM XFRA FR0013153541 MAISONS DU MONDE EO 3,24 0.470 EUR

3PY3 XFRA CA35905B1076 FRONTERA ENERGY CORP. 0.138 EUR

CPZ1 XFRA US2227955026 COUSINS PTIES INC. DL 1 0.256 EUR