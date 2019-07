FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GKE XFRA CNE100000353 HISENSE HOME APP.GR.H YC1 0.007 EUR

D7P XFRA CNE1000002Y6 DALIAN PORT (PDA) H YC 1 0.002 EUR

CMW XFRA CNE1000002G3 CHINA CMNCTS SRVCS H YC 1 0.019 EUR

CCKC XFRA US1912232055 COCA COLA HBC AG ADRS 2.540 EUR

6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.296 EUR

2C6 XFRA CNE1000027C9 CHIN.DEV.BK FIN.L. H YC 1 0.011 EUR

BXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.247 EUR

HB8 XFRA CNE100001QP7 HUISHANG BK CORP. H YC1 0.007 EUR

AB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.159 EUR

AXF1 XFRA ES0121975009 CONSTR.AUX.FERR. INH. 0.765 EUR

AC5G XFRA US0044342055 ACER GDR REG.S/5 TA 10 0.108 EUR

DP5 XFRA US49271V1008 KEURIG DR PEPPER DL-,01 0.132 EUR

SPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.079 EUR

SH7 XFRA US42328H1095 HELIOS TECHS INC. DL-,01 0.079 EUR

7GA XFRA ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION EO-,50 0.070 EUR

TNHA XFRA BMG8979V1046 TOWN HEALTH INTL M.GR.NEW

TTFB XFRA US8766292051 TATNEFT PJSC ADR REG.S 6 2.679 EUR

CVA XFRA US1858991011 CLEVELAND-CLIFFS DL-,125 0.053 EUR

BCB XFRA US05491N1046 BBX CAPITAL CORP.A DL-,01 0.011 EUR

1BR1 XFRA FR0013326246 URW (STAPLED SHS) EO-,05 5.400 EUR

G18 XFRA US38741L1070 GRANITE PT MTG TR. DL-,01 0.370 EUR

VEW XFRA CA92512J1066 VERSABANK 0.013 EUR