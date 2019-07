Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Nach dem zweiten Quartal der Autobauer schienen viele Investoren Gewinnwarnungen zu erwarten, doch dürften die Entwicklungen letztlich doch nuancierter sein, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nachlassender Druck seitens der Rohstoffkosten und Wechselkurse, stabilere Produktion und einfacher zu erreichende Vorjahreswerte sollten helfen, dass die Jahresprognosen aufrechterhalten werden können. VW, PSA und BMW erschienen vor diesem Hintergrund eher recht sicher. Renault brauche derweil wohl mehr noch als Fiat Chrysler positive Nachrichten, um eine Gewinnschwäche abzufedern./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 18:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-07-02/07:45

ISIN: DE0005190003