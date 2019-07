Die Novartis -Tochter Sandoz führt in zahlreichen EU-Ländern ihr Nachahmermittel Gefitinib zur Krebsbehandlung ein. Das Medikament werde bei erwachsenen Patienten mit einem bestimmten Lungenkrebs (NSCLC) eingesetzt, der eine Mutation (EGFR-TK1) aufweise, teilte Sandoz am Dienstag in Holzkirchen mit. Mit der Markteinführung baut Sandoz den Angaben zufolge sein Onkologieportfolio von mehr als 50 Medikamenten weltweit aus.

Zuvor hatte der Hersteller des Orginals, Astrazeneca , die Marktexklusivität in den betroffenem Staaten verloren. Sobald AstraZeneca in weiteren Ländern die Marktexklusivität für sein Mittel Iressa mit dem Wirkstoff Gefitinib verliert, wird Sandoz laut Mitteilung auch dort sein Nachahmerprodukt lancieren./hr/tt/AWP/mis/tav

