Wir freuen uns mit unseren Newsletter-Abonnenten, die unserem Kaufsignal vom 24.6.19 gefolgt sind und bei PIVOT Pharmaceuticals auch mit 0,253€ bzw. 0,38 C$ einsteigen konnten! Die Aktie ging gestern mit knapp 0,34€ aus dem Börsenhandel in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch an unsere Leser im exklusiven Cannabisradar-Zirkel, zu dem Sie auch gehören können! Kauf am 24.6.19 zu 0,38 C$ oder 0,253€ in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...