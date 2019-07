In der letzten charttechnischen Besprechung vom 20. Juni 2019: "Gold: Dem Dollar sei Dank…" wurde rechtzeitig auf einen bevorstehenden Ausbruch beim Goldpreis mit einem Zielhorizont von 1.430 US-Dollar hingewiesen, welches das Edelmetall nur wenig später bravourös abgearbeitet hat. Bei 1.440 US-Dollarstartete beim glänzenden Metall jedoch eine nicht unerwartete Korrektur, die sich nun in einer dreiwelligen Konsolidierungsbewegung präsentieren dürfte. Die erste Aufwärtswelle von Sommer letzten Jahres bis Ende Juni präsentiert sich nämlich als fünfwillige Impulswelle, anschließend folgt in der Regel eine zwischengeschaltete Konsolidierung (dreiwellig). Entweder nehmen dies Investoren zum Anlass für ein Short-Investment, oder kaufen sich auf einem sehr viel niedrigeren Niveau in das Edelmetall wieder ein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...