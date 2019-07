Der Chef steht auf dem Prüfstand. Seine Warnungen von Anfang Februar wurden im Markt mit einer deutlichen Korrektur des Kurses um fast 15 % beantwortet. Damit ist Henkel die schlechteste Chemieaktie Deutschlands in diesem Jahr. Verlust bisher knapp 10 %. Das wird also eine Comebackstory. Aber: Nötig ist dafür eine sehr klare und anspruchsvolle Strategie, wie man aus der teilweise eigen gemachten Misere herausfindet. Stimmt diese Vision bzw. kann sie überzeugen. steckt ein Erholungspotenzial von über 20 % in Henkel.



