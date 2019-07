Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric vor Zahlen von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andreas Willi rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem soliden ersten Halbjahr des Elektrotechnikkonzerns. Die Bestätigung der Jahresziele auf dem Kapitalmarkttag Ende Juni in einem unsicheren Umfeld sei ein positives Signal. Willi sieht die Franzosen auf einem guten Weg, die Konsensschätzungen für das Jahr zu erreichen. Er hob seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie 2020 an. Trotz des 35-prozentigen Anstiegs seit Jahresbeginn werde die Aktie noch mit einem Abschlag zur Branche gehandelt./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 18:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-07-02/08:22

ISIN: FR0000121972