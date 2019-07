DIC Asset AG: Peer Schlinkmann übernimmt Leitung Investor Relations & Corporate Communications DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Personalie DIC Asset AG: Peer Schlinkmann übernimmt Leitung Investor Relations & Corporate Communications 02.07.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation DIC Asset AG: Peer Schlinkmann übernimmt Leitung Investor Relations & Corporate Communications Frankfurt am Main, 2. Juli 2019. Die DIC Asset AG, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, gibt heute bekannt, dass Peer Schlinkmann (37) ab 1. Juli 2019 die Leitung des Bereichs Investor Relations und Corporate Communications der DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) verantwortet. Er übernimmt die Aufgaben von Nina Wittkopf, die Ende Juni 2019 aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler und gelernte Bankkaufmann war bereits von Juli 2009 bis Ende Juni 2017 für die DIC Gruppe in verschiedenen Funktionen tätig. Zuletzt war er in gleicher Funktion für die Betreuung der Investoren und Analysten bei unterschiedlichen börsennotierten Unternehmen der Immobilienbranche tätig. Herr Schlinkmann verfügt über eine ausgeprägte Kapitalmarktexpertise, mehrjährige Führungserfahrung in der Investor Relations-Arbeit und besitzt zugleich vertiefte Fachkenntnisse in der Immobilienbranche. Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG: "Ich freue mich, Herrn Peer Schlinkmann für den für uns so bedeutenden Bereich Investor Relations und Corporate Communications wieder willkommen zu heißen. Wir sind davon überzeugt, dass er die nächsten Meilensteine unserer Unternehmensentwicklung mit hohem Engagement im Dialog mit unseren Investoren und Analysten begleiten und verstärken wird. Frau Wittkopf danke ich für ihr Engagement und wünsche ihr für den weiteren beruflichen Weg alles Gute." Über die DIC Asset AG: Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 169 Objekte mit einem Marktwert von rund 5,6 Mrd. Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,7 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,6 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (2,3 Mrd. Euro Assets under Management) führt strategische Beteiligungen, die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung, Beteiligungen bei Projektentwicklungen und Joint-Venture-Investments zusammen (Stand: 31.03.2019). Die DIC Asset AG hat mit Vertrag vom 5. Juni 2019 die GEG German Estate Group erworben. Zukünftig wird die DIC Asset AG ihre Segmentberichterstattung auf die beiden Säulen DIC Commercial Portfolio und DIC Institutional Business fokussieren. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. IR-Kontakt DIC Asset AG: Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@dic-asset.de 02.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1492 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9 WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 834045 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 834045 02.07.2019 ISIN DE000A1X3XX4 DE000A12T648 DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9 AXC0046 2019-07-02/08:30