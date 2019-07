Die SFC-Energy-Gesellschaft Simark Controls hat eine Vertriebsvereinbarung mit LaTech Equipment unterzeichnet. Diese ermöglicht SFC, das Verkaufsgebiet im Westen der USA weiter auszudehnen. Denn LaTech Equipment wird in Zukunft die EFOY-Pro-Brennstoffzellenlösungen in den Staaten Utah, Idaho, Wyoming, Montana, Colorado und North Dakota vertreiben. Ohnehin zählt Nordamerika zu den wichtigsten Märkten von SFC Energy.Die Bayern erlösten im Geschäftsjahr 2018 42,7 Prozent des Konzernumsatzes in Nordamerika. ...

