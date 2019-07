Die britische Investmentbank HSBC hat Adidas von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 255 auf 300 Euro angehoben. Mit Blick auf die von Rekord zu Rekord eilenden Aktien und eine "euphorische Anlegerschaft" sieht Analyst Erwan Rambourg in einer am Dienstag vorliegenden Studie für den Sportartikelhersteller kaum noch positives Überraschungspotenzial./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-07-02/08:36

ISIN: DE000A1EWWW0