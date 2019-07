RIB Software SE übernimmt 70% der Construction Computer Software (CCS) in Johannesburg (Südafrika) DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung RIB Software SE übernimmt 70% der Construction Computer Software (CCS) in Johannesburg (Südafrika) 02.07.2019 / 08:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 02. Juli 2019 RIB Software SE übernimmt 70% der Construction Computer Software (CCS) in Johannesburg (Südafrika) Stuttgart, Deutschland, 02. Juli 2019. RIB Software SE, der weltweit führende Anbieter von iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattform Technologie für die Bau- und Immobilienbranche, gab heute die erfolgreiche Unterzeichnung der 70%igen Übernahme von CCS in Südafrika bekannt. Der Kaufpreis beträgt 31,5 Mio. USD, basierend auf einem 8,5 EBIT/DA-Multiplikator. CCS wurde 1982 gegründet und erwirtschaftet einen Umsatz von 13,6 Mio. USD+ ARR (mehr als 18 Mio. USD Umsatz insgesamt für 2019 prognostiziert) mit einer hochprofitablen EBIT/DA-Marge von ~30% in einem potenzialreichen und wachstumsstarken Markt. 160 hochqualifizierte Experten für vertikale Bausoftware arbeiten hauptsächlich von den Konzernzentralen in Johannesburg und Kapstadt aus. 50% des Umsatzes des Unternehmens stammen aus Afrika und rund 30% aus dem Nahen Osten. Weitere wichtige Märkte sind Großbritannien, Portugal, Indien, Australien und Neuseeland. Afrika vollzieht einen wirtschaftlichen, gesellschaftspolitischen und technologischen Wandel und wird in 25 Jahren auf 2,5 Milliarden Menschen anwachsen oder 25% der Weltbevölkerung erreichen. Die Generation Z (Gen Z) steht heute (Menschen unter 20 Jahren) für 50% der afrikanischen Bevölkerung. Diese Gen Z wird zu diesem Zeitpunkt im Durchschnitt etwa 30-35 Jahre alt sein. Afrika ist die Zukunft und einer der wichtigsten Zukunftsmärkte wie Indien, China und hat das Potenzial, Märkte wie die EU sogar zu übertreffen. RIB beabsichtigt, Afrika bei der Entwicklung von Städten und Infrastruktur für die Gen Z zu unterstützen. Mit der Investition in CCS und durch die Partnerschaft mit dem führenden IT-Dienstleister in Afrika, der EOH-Gruppe, werden wir unseren Kunden in Afrika wie in Australien und anderen Märkten wie dem deutschsprachigen oder spanischsprachigen Markt ganzheitliche Lösungen anbieten. Die Kalkulations- und Projektsteuerungssoftware Candy von CCS ist bereits heute die Nr. 1 in Afrika, und mit BuildSmart hat CCS eine komplette Baulösung ähnlich dem iTWO 4.0-Konzept für den afrikanischen Raum, den Nahen Osten und andere ausgewählte Märkte entwickelt. Wir glauben, dass die über 40.000 USER umfassende CCS-Community problemlos auf die MTWO Cloud umgestellt werden kann. Zusammen mit CCS planen wir zudem den Aufbau des MSP Business in Afrika. "Wir sind sehr stolz darauf, mit einem Branchenführer wie RIB zusammenzuarbeiten, der CCS, unseren Kunden und unserem Team eine Fülle von Möglichkeiten bieten wird. Wir sind besonders erfreut über die ehrgeizige Wachstumsstrategie und die Führungsrolle von RIB beim Aufbau der ersten Cloud-Plattform der Bauindustrie, von der wir glauben, dass sie unseren Kunden einen erheblichen Mehrwert bieten wird. Die Investition von RIB in CCS bestätigt unsere führende Marktposition als Anbieter von Kosten- und Unternehmenslösungen für die Bau- und Ingenieurbranche. Wir freuen uns auf die spannende Reise im Rahmen von "Running Together" mit RIB, bei der wir CCS weiterentwickeln und skalieren werden." Andrew Skudder, CEO von CCS. "Die Investition in CCS kann als einer der wichtigsten Meilensteine im Globalisierungsprozess der RIB Software SE und zur Festigung der globalen Marktführerschaft für unsere Plattformtechnologie iTWO 4.0 und MTWO angesehen werden. Das Ziel von RIB ist es, internationaler Marktführer für die digitale BIM-Transformation im Bereich der Gebäude- und Infrastrukturindustrie in Amerika, Asien, Europa, Afrika und Australien zu sein." Tom Wolf, CEO der RIB-Gruppe. Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 1.200 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren. Über CCS Seit 1982 bietet CCS spezialisierte Softwarelösungen für die Bau- und Ingenieurbranche an. Heute werden mehr als 40.000 User in über 50 Ländern betreut, darunter viele der weltweit größten Bau- und Ingenieurunternehmen. CCS schafft einen Mehrwert in jeder Phase des Projektlebenszyklus bei der Realisierung der bebauten Umgebung. Wir tun dies von der ersten Schätzung bis zur endgültigen Abrechnung, durch unsere Software-Suite für Kalkulation, Projektsteuerung, Kosten- und Unternehmensmanagement mit Candy und BuildSmart. Diese beiden Produkte arbeiten nahtlos zusammen und bieten eine einzigartige Komplettlösung für das Kosten- und Unternehmensmanagement für die Bau- und Ingenieurbranche. www.ccssa.com Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com ISIN: DE000A0Z2XN6 WKN: A0Z2XN Indizes: SDAX, TecDAX, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 834415 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 834415 02.07.2019 ISIN DE000A0Z2XN6 AXC0051 2019-07-02/08:37