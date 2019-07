Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe schließt Integration der Düsseldorfer Hypothekenbank ab DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe schließt Integration der Düsseldorfer Hypothekenbank ab 02.07.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. __TOKEN__0__0__ Aareal Bank Gruppe schließt Integration der Düsseldorfer Hypothekenbank ab Wiesbaden, 2. Juli 2019 - Die Düsseldorfer Hypothekenbank AG (DHB), eine 100%ige Tochtergesellschaft der Aareal Bank AG, hat ihr Bankgeschäft in die Muttergesellschaft überführt und damit verbundene Kredit- und Wertpapierportfolios im Wege einer Abspaltung auf die Aareal Bank AG übertragen. Zugleich hat die DHB ihren Namen in DHB Verwaltungs-AG geändert. Die Integration in die Aareal Bank Gruppe konnte damit plangemäß bereits ein halbes Jahr nach der Übernahme der DHB abgeschlossen werden. Die Aareal Bank Gruppe hatte im September 2018 den Erwerb der DHB angekündigt und diesen zum 31. Dezember 2018 vollzogen. Die Düsseldorfer Hypothekenbank befand sich bereits unter der Regie des vorherigen Eigentümers, des Bundesverbands deutscher Banken, in einem Prozess des geordneten Rückbaus. Sie ist schon seit mehreren Jahren nicht mehr mit Neugeschäft in der Immobilienfinanzierung tätig. Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. Kontakt: Aareal Bank AG Corporate Communications Sven Korndörffer Tel.: +49 611 348 2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.com 02.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com ISIN: DE0005408116 WKN: 540811 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm EQS News ID: 834431 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 834431 02.07.2019 ISIN DE0005408116 AXC0056 2019-07-02/09:01