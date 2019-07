FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BLDA XFRA US1108281007 BRITISH LAND ADR/1 LS-,25 0.044 EUR

FEW XFRA DE0005753149 FUNKWERK O.N. 0.300 EUR

WVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.216 EUR

TMJ XFRA US8910271043 TORCHMARK CORP. DL 1 0.152 EUR

SYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.344 EUR

SE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.853 EUR

RG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.234 EUR

PGV XFRA US7433151039 PROGRESSIVE CORP. DL 1 0.088 EUR

PKE XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10 0.088 EUR

NTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.423 EUR

MRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.247 EUR

CMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.706 EUR

IV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.011 EUR

OTES XFRA US4233253073 HELLENIC TELEC.ORG.ADR1/2 0.228 EUR

GDX XFRA US3695501086 GENL DYNAMICS CORP. DL 1 0.900 EUR

ET7 XFRA US2963151046 ESCO TECH. 0.071 EUR

EW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.018 EUR

C1B1 XFRA US20440T2015 CIA BRASIL. DIS.PFD ADR1 0.033 EUR

CMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.106 EUR

CIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.309 EUR

BRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.362 EUR

B2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.168 EUR

BAR XFRA US0677741094 BARNES + NOBLE DL-,01 0.132 EUR

FRM2 XFRA US0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST. A 0.198 EUR

AEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.344 EUR

CRP XFRA HK0836012952 CHINA RES POWER HLDGS 0.023 EUR

DV6 XFRA FR0000073793 DEVOTEAM SA INH. EO 0,15 1.000 EUR

CBE XFRA FR0000039620 MERSEN S.A. INH. EO 2 0.950 EUR

SCB XFRA FR0000039109 SECHE ENVIRON. INH.EO-,20 0.950 EUR

ESF XFRA FR0000038259 EUROFINS SCIEN.INH.EO 0,1 2.880 EUR

ETG XFRA DE000A0MVLS8 ENVITEC BIOGAS O.N. 1.000 EUR

OSP2 XFRA DE000A0BVU28 USU SOFTWARE AG 0.400 EUR

DT7 XFRA CNE100000X69 CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H 0.003 EUR

CVV XFRA CNE100000528 CHINA COAL ENERGY H YC 1 0.010 EUR

TVL XFRA CNE1000004J3 TRAVELSKY TECHNOLOGY HYC1 0.035 EUR