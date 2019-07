FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US0021201035 ATYR PHARMA INC. DL -,001

4FX XFRA MXP606941179 KIMBERLY-CLARK DE MEX. A

XFRA CA5625682045 MANDALAY RES CORP. NEW

AB2 XFRA NL0011540547 ABN AMRO GROUP DR/EO1

8SD XFRA MHY7545W1093 SEADRILL PARTNERS LLC UTS

G5Z2 XFRA CA64065J2056 NEOVASC INC.

0N6 XFRA NL0012044762 NOXXON PH.CONF.IPO EO-,01