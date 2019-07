FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Dienstagvormittag ein paar Punkte nach oben. Nach dem Plus am Vortag fehlten nun die Anschlusskäufe, heißt es aus dem Handel. Zudem wird das Risiko möglicher Zollschranken der USA gegenüber Europa wieder etwas höher eingestuft. Charttechnisch sollte das Vortagestief bei 12.455 Punkten nicht unterschritten werden.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8.30 Uhr um 7 auf 12.538 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.548,5 und das Tagestief bei 12.513 Punkten. Umgesetzt wurden 4.760 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2019 02:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.